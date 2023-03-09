Война в Украине завершится летом 2023 года, поскольку и Москва, и Киев близки к исчерпанию экономических возможностей ее продолжать.

Такой вывод содержится в закрытом докладе Академии военных наук Китая, который был представлен руководству в Пекине в начале 2023 года, сообщает Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, китайские военные провели симуляцию развития боевых действий в Украине в декабре прошлого года и на ее основе представили свои выводы.

Получив доклад, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с «мирным планом» из 12 пунктов, а также отправил главу комитета по международным делам Компартии КНР Ван И на встречи в Европу и Москву.

Китайские военные, как утверждает источник Nikkei, пришли к выводу, что хотя Россия и не сможет долго вести войну, ей удастся сохранить преимущество на поле боя. Впрочем, подчеркивает издание, выводы доклада могут быть искажены в пользу Кремля, учитывая статус росссийско-китайских отношений. (moscowtimes.ru)