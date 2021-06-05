Ситуация в Унджу-Булакском районе, расположенном на киргизско-таджикской границе, стабильная. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пограничная служба Государственного комитета Киргизии.

«Соответствующие должностные лица находятся на месте и принимают меры для разрешения ситуации. Пограничники находятся в режиме повышенной готовности», — цитирует сообщение ведомства Azattyk.

Накануне, 4 июня, Киргизия выдвинула обвинения в адрес Таджикистана в нарушении договоренностей по вопросам государственной границы, которое послужило стимулом для обострения ситуации на границе двух стран и накала обстановки. Об ухудшении обстановки на границе двух стран сообщила пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым заявил о том, что Москва будет принимать меры в рамках решения острых вопросов в двусторонних отношениях между Киргизией и Таджикистаном.

Военный конфликт произошел на одном из участков границы Таджикистана и Киргизии в конце апреля. Ему предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

Тогда стороны смогли договориться о прекращении огня и взяли на себя обязательство отвести силы на места прежней дислокации.

Однако 30 апреля перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась. Таджикские силовики произвели обстрел села Кызыл-Бел в приграничном с Киргизией районе. Позже стороны решили отвести войска от линии государственной границы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует достигнутые договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений.

В результате конфликта, по данным министерства здравоохранения и социального развития Киргизии, погибли 13 и пострадали 134 человека. Кроме этого, в Киргизии сгорели десятки жилых домов, школа и погранзастава.

СМИ Таджикистана сообщали о примерно 90 пострадавших и около 10 погибших с таджикской стороны, пока официального подтверждения информации нет (iz.ru)