В Киноцентре Низами прошел специальный пока з фильма «Zona» студии «Cinemazadeh», сообщает #.

На мероприятии были актёры, творческий состав фильма, гости и журналисты.

События и ситуации в комедийном фильме вымышлены.

Главный продюсер и автор идеи фильма «Zona» Джафар Ахундзаде, продюсер Наргиз Гусейнова, сценаристы Вугар Гусейнов и Талиб Ахмедов, режиссер Вусал Гаджигадир, оператор-постановщик Орхан Мамедов, художник-постановщик Заур Абдуллаев, композитор Рухин Мамедзаде, художник по костюмам Мехрибан Эфенди, гримёр Айтен Гусейнзад е, директор по пост-продакшну и режиссер по монтажу Вугар Исламзаде, музыкальный редактор Айтен Ахундзаде, исполнительные продюсеры Исмаил Багиров и Эмин Давудзаде.

В ролях: Меджид Гусейнов, Турал Асадов, АгильМ . Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлар оглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалала Шахвал адгызы, народный Aртист Абдул Махмудов и другие знаменитости.

Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию.

В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Одного из заёмщиков героя находят мёртвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основная часть фильма происходит в Гуантанамо, месте, напоминающем тюрьму Алькатрас.

Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.

Поддержку в организации мероприятия оказали: сеть кинотеатров «CinemaPlus», Portal Games, ре кламное агентство «ArtEast Group» и вина премиум-класса «Hillside».