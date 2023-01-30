В Киноцентре Низами прошел специальный пока
На мероприятии были актёры, творческий состав фильма, гости и журналисты.
События и ситуации в комедийном фильме вымышлены.
Главный продюсер и автор идеи фильма «Zona» Джафар Ахундзаде, продюсер Наргиз Гусейнова, сценаристы Вугар Гусейнов и Талиб Ахмедов, режиссер Вусал Гаджигадир, оператор-постановщик Орхан Мамедов, художник-постановщик Заур Абдуллаев, композитор Рухин Мамедзаде, художник по костюмам Мехрибан Эфенди, гримёр Айтен Гусейнзад
В ролях: Меджид Гусейнов, Турал Асадов, АгильМ
Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию.
В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Одного из заёмщиков героя находят мёртвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основная часть фильма происходит в Гуантанамо, месте, напоминающем тюрьму Алькатрас.
Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.
Поддержку в организации мероприятия оказали: сеть кинотеатров «CinemaPlus», Portal Games, ре