В Киеве признали невозможность восстановления Донбасса без помощи Европы

Украинские власти прибегнут к помощи Европы в вопросах восстановления Донбасса после «деоккупации». Об этом 27 марта вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканалу «Дом».

По словам Резникова, точная сумма для восстановления Донбасса неизвестна.

«Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать», — сказал он.

Также министр отметил, что Украина не справится с этим вопросом своими силами: всему европейскому сообществу необходимо будет помогать стране финансово.

«Я говорю слово «придется», потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы», — заявил Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта обогатился к руководству стран «нормандской четверки» с просьбой сделать всё необходимое для прекращения огня в Донбассе .

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии (https://iz.ru).