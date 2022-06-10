Украинский политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фейковое распоряжение мэра Киева Виталия Кличко «О восстановлении исторической справедливости и исправлении ошибок прежних должностных лиц города Киева», где идет речь об отмене указа о создании Москвы.

Издание «Телеграф» пишет, что это реакция на имперские амбиции президента России Владимира Путина и россиян, в частности – на законопроект депутата от «Единой России» Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

В «документе», опубликованном Голобуцким, говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого «Про основание города Москва», который издан в 1147 году, утратил силу.

«К дискуссии по исконно русским землям: Кличко решил отменить решение предшественника об основании Москвы. Шутка должна стать реальностью», – написал Голобуцкий. (gordonua.com)