В Нур-Султане был задержан Volga Dnepr airlines, выполнявший коммерческий рейс из Урумчи через Нур-Султан в Москву, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана. Чиновники заверили, политических мотивов в этом нет.

Согласно информации, самолет был задержан 26 июня после того, как экипаж и его представитель своевременно — в течение положенных трех часов с момента уведомления о прибытии — не представили таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций. «В связи с этим в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье «нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» Кодекса «Об административных правонарушениях» республики Казахстан. Данное нарушение является обычным административным правонарушением в сфере таможенного администрирования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что статья предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (61,3 тыс. тенге, или $134 по текущему курсу). «Представители авиакомпании с нарушением согласны, ведется работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности», — отметили в КГД, где также пообещали отпустить самолет, как только нарушители будут привлечены к административной ответственности и заполнят таможенную декларацию.