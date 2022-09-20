В Казахстане задержали не меньше восьми российских грузовиков с товарами из Европы, сообщает газета «Известия». В Минтрансе России считают, что это связано с новыми требованиями Астаны. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков посоветовала российским компаниям временно приостановить перевозки товаров через Казахстан до урегулирования спорной ситуации.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) пояснили, что новые требования Астаны коснулись транзитной транспортировки, когда европейские компании везут товары по территории Евросоюза, а затем от границ ЕС их забирают российские организации.

«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — сказал «Известиям» представитель АСМАП.

Согласно информации Минтранса, Казахстан потребовал от водителей из РФ разрешительные документы на перевозку грузов, которые были выданы европейским компаниям, а не российскому перевозчику. В АСМАП заявили, что это требование противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении, а компании из ЕС и РФ не передают документы друг другу.