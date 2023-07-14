Правоохранительные органы Казахстана задержали 18 членов организованной преступной группировки (ОПГ), участвовавших в массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, задержание стало очередным этапом ликвидации ОПГ, главарем которой является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в потасовках. Несмотря на это, другие члены группировки продолжают заниматься противоправной деятельностью.

«12 июля департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД [Казахстана] совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алма-Ата, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алма-Ате во время «январских событий». Проведено 36 обысков, изъято несколько обрезов, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках», — говорится в сообщении.