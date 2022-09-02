Группа казахстанских депутатов «Жаңа Қазақстан», куда входят парламентарии в том числе от правящей партии «Аманат», выступили с предложением вернуть столице страны Нур-Султану прежнее название Астана. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом. Это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан», — говорится в заявлении.

Кроме того, упомянутая группа депутатов предложила ввести в конституцию страны положение о семилетнем президентском сроке еще до осенних досрочных выборов, чтобы поможет исключить «все вопросы и сомнения», что президент после пяти лет якобы сможет потом баллотироваться еще на один семилетний срок.

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в 2019 году по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. В январе 2022 года жители Астаны запустили сбор подписей за возвращение городу старого названия. Инициатива, однако, не получила должной поддержки.