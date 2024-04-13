Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за «беспрецедентного наводнения» в стране.

Как передает #, об этом президент Казахстана написал на своей официальной странице в социальной сети «Х».

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года», — написал Токаев.

Он сообщил, что форум возобновит работу в 2025 году. «Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению», — отметил Токаев.

Международный форум Астана должен был пройти под председательством президента Казахстана в столице республики 13-14 июня.