Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

«Касательно распространяющегося видео о передвижении военной техники в Алматы сообщаем, что на данном видео запечатлено передвижение военной техники из центрального региона страны в город Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации», — говорится в пояснении ведомства, которое в пятницу опубликовано на казахстанском портале «Стоп фейк«, созданном для борьбы с недостоверной информацией.

Ранее в социальных сетях местные жители начали распространять видео, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись к нему сообщала, что оно снято в Алматы 26 апреля. Некоторые пользователи предположили, что военную технику отправляют в Россию. (ТАСС)