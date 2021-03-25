В Карабахе остатки недобитых бандитов «объявили русский официальным языком»

В Ханкенди сброд называющий себя парламентом мифической «НКР» сегодня присвоил русскому языку официальный статус, объясним это тем, что «НКР» считает РФ братской страной (!)». «Кроме этого, у армянского народа самая большая диаспора живет в РФ — примерно 3 млн человек, 1 млн из которых родом из Арцаха [непризнанная НКР]», — отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ в феврале отвечая на вопрос одного из журналистом на эту тему сказал: «Относительно вашего вопроса об официальном языке в Карабахе могу сказать, что это – своего рода манипуляция. Манипуляция тех, кто в настоящее время незаконно называют себя руководителями в этом регионе Азербайджана. Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения и результата. Нагорного Карабаха не существует, все признают этот регион составной частью Азербайджана. Думаю, что это – последнее дыхание, последняя попытка этого преступного режима хунты показать, что они якобы являются государством. Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский язык, и никакой другой язык не может иметь официальный статус на территории Азербайджана.»