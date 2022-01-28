В Карабахе будет построена новая астрономическая станция.

Как сообщает АПА, об этом сказал исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории, профессор Нариман Исмаилов.

Он отметил, что руководство НАНА поддержало решение таких вопросов, как размещение там современных роботов-телескопов, их управление из обсерватории, создание центрального космического полигона на территории обсерватории для наблюдения за Землей посредством космических спутников: «Осуществление этих проектов станет очень важным шагом в плане превращения Шамахинской астрофизической обсерватории в международный научный центр по изучению космоса».