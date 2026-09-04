Новая станция ЗАО «Бакинский метрополитен» по адресу улица Джалила Мамедгулузаде, 194, в Насиминском районе Баку будет названа «20 Сентября».

Как сообщает Report, соответствующее решение принято Кабинетом министров.

Документ, подписанный премьер-министром Али Асадовым, принят по инициативе президента Ильхама Алиева с учетом даты восстановления государственного суверенитета на всей территории Азербайджанской Республики — 20 сентября 2023 года.

Исполнительной власти города Баку и ЗАО «Бакинский метрополитен» поручено решить вопросы, вытекающие из данного решения.