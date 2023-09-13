В WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправлять сообщения в другие мессенджеры. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В материале подчеркнули, что новая функция появится в мессенджере из-за требований, которые диктует европейский Закон о цифровых рынках (DMA). Отмечается, что в бета-версии приложения 2.23.19.8 появилась возможность отправлять сообщение из мессенджера тем, у кого нет учетной записи в WhatsApp. Будет ли эта функция доступна за пределами Евросоюза, пока неизвестно.

«Поддержка внешних чатов находится в стадии разработки. Она будет доступна в обновленной версии приложения», — объяснили специалисты портала. В WABetaInfo заявили, что при желании пользователи смогут отказаться от этой функции.