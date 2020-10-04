В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа

Знаменитые калифорнийские деревья Джошуа могут в ближайшее время объявить находящимися под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet.
Эти растения, которые существуют на Земле 2,5-миллиона лет, могут стать первыми, получившими защиту в соответствии с Калифорнийским законом об исчезающих видах (CESA). Центр биологического разнообразия подал петицию об их защите, поскольку исследования показали, что их нынешняя среда обитания становится все менее жизнеспособной из-за изменения климата.
Растущее в пустыне Мохаве, скрученное, остроконечное дерево Джошуа (Yucca brevifolia) является суккулентом. Оно принимает множество различных форм. Эти растения являются важной частью экосистемы, обеспечивая условия жизни для многочисленных птиц, млекопитающих, насекомых и ящериц. Однако исследования показали, что из-за изменения климата к концу века только 0,02 процента нынешней среды обитания дерева в Национальном парке Джошуа-Три останутся пригодными для него.
Так как становится жарче, у этих растений уменьшается способность к размножению. Другая проблема заключается в том, что некоторые травы в пустыне стали все чаще при возгорании переносить огонь с дерева на дерево.
Учитывая эти угрозы, Калифорнийская комиссия по рыбе и дичи (The California Fish and Game Commission) решила, что включение дерева Джошуа в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с CESA может быть оправдано. Если это произойдет, то нельзя будет повреждать, удалять или вырубать эти растения без специального разрешения.