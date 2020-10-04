В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа

Так как становится жарче, у этих растений уменьшается способность к размножению. Другая проблема заключается в том, что некоторые травы в пустыне стали все чаще при возгорании переносить огонь с дерева на дерево.

Учитывая эти угрозы, Калифорнийская комиссия по рыбе и дичи (The California Fish and Game Commission) решила, что включение дерева Джошуа в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с CESA может быть оправдано. Если это произойдет, то нельзя будет повреждать, удалять или вырубать эти растения без специального разрешения.