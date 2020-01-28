В Кабинете Министров проведено совещание в связи с коронавирусом

Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кабмине было проведено совещание по принятию упреждающих мер против эпидемии коронавируса, заявленной ВОЗ и правительством Китая, распространенной в городе Ухань и зафиксированной в других регионах мира, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В совещании под председательством премьер-министра приняли участие руководители надлежащих государственных структур.
На совещании были проведены обсуждения мер по предупреждению проникновения эпидемии в Азербайджан.
Было принято решение о проведении нижеследующих мер, предусмотренных для подобных случаев:
— переход на усиленный режим в погранично-пропускных пунктах;
— обязательное проведение тщательного медосмотра всех лиц, приезжающих из КНР, в частности, зон эпидемии, и взятие их под контроль;
— подготовка списка продовольственных продуктов из категории повышенного риска через которые может распространиться вирус, и усиление на продовольственных рынках контроля над этими продуктами;
— создание «горячей линии» в медучреждениях;
— проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним;
— регулярное информирование населения о ситуации.
До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, необходимых в таких случаях.
Также было подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным вирусом, ситуация в связи со здоровьем населения находится под полным контролем государства, и никаких оснований для беспокойства нет.
На совещании было принято решение создать Рабочую группу под руководством Минздрава и с участием надлежащих структур.
В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации ВОЗ, поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами Китая и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране.