В Кабинете Министров проведено совещание в связи с коронавирусом

Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кабмине было проведено совещание по принятию упреждающих мер против эпидемии коронавируса, заявленной ВОЗ и правительством Китая, распространенной в городе Ухань и зафиксированной в других регионах мира, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В совещании под председательством премьер-министра приняли участие руководители надлежащих государственных структур.

На совещании были проведены обсуждения мер по предупреждению проникновения эпидемии в Азербайджан.

Было принято решение о проведении нижеследующих мер, предусмотренных для подобных случаев:

— переход на усиленный режим в погранично-пропускных пунктах;

— обязательное проведение тщательного медосмотра всех лиц, приезжающих из КНР, в частности, зон эпидемии, и взятие их под контроль;

— подготовка списка продовольственных продуктов из категории повышенного риска через которые может распространиться вирус, и усиление на продовольственных рынках контроля над этими продуктами;

— создание «горячей линии» в медучреждениях;

— проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним;

— регулярное информирование населения о ситуации.

До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, необходимых в таких случаях.

Также было подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным вирусом, ситуация в связи со здоровьем населения находится под полным контролем государства, и никаких оснований для беспокойства нет.

На совещании было принято решение создать Рабочую группу под руководством Минздрава и с участием надлежащих структур.

В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации ВОЗ, поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами Китая и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране.