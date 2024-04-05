Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что двое офицеров, которые участвовали в обстреле дронами конвоя гуманитарной миссии в секторе Газа 1 апреля, были уволены. В результате атаки погибло семь сотрудников американской некоммерческой организации World Central Kitchen, доставлявшей гуманитарную помощь и продовольствие в сектор Газа — граждане разных стран. Атака на конвой вызвала возмущение многих стран, в том числе Соединённых Штатов.

ЦАХАЛ признала ответственность и 5 апреля выпустила детали внутреннего расследования смертельного происшествия. Согласно расследованию, командиры ЦАХАЛ ошибочно решили, что в одной из машин гуманитарной организации, которая проезжала на территории сектора Газа, находился член признанной в США и ЕС террористической группировки ХАМАС, с которой Израиль воюет в секторе Газа. Кроме того, военные не смогли определить, что машины принадлежит World Central Kitchen. В результате ошибки офицеры приняли решение нанести удары по трём машинам гуманитарной организации. Ожидает ли виновных дополнительная ответственность, кроме увольнения, в расследовании не сказано.

В самой гуманитарной организации в ответ на заявления ЦАХАЛ отметили, что несмотря на то, что Израиль признал вину, его расследование не является независимым. «Мы требуем создания независимой комиссии по расследованию убийств наших коллег из World Central Kitchen. ЦАХАЛ не может достоверно расследовать собственную неудачу в секторе Газа.», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. (svoboda.org)