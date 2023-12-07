В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. По информации Следственного комитета, преступление произошло в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья. В этот же день в Луганске подорвали автомобиль бывшего депутата Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Олега Попова.

Кива был застрелен «из неустановленного оружия». Полиция выясняет обстоятельства и возможные версии. К расследованию привлечена группа опытных следователей и криминалистов. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, называют убийство Кивы «спецоперацией» Службы безопасности Украины. Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы и выразил уверенность, что подобная участь постигнет и других «предателей Украины и приспешников путинского режима».

Депутат парламента «ЛНР» Юрий Юров отметил, что 20 сентября 2022 года против Попова было совершено еще одно покушение, организатором которого была Служба безопасности Украины. В феврале 2023 года Попов вернулся к работе. СМИ тогда назвали сообщения о его смерти частью «оперативной игры» спецслужб. Сейчас следствие возбудило уголовное дело по статьям о террористическом акте, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Оба убийства произошли на фоне призывов о необходимости возродить контрразведку СМЕРШ в России. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил накануне, что такие подразделения уже действуют в оккупированных областях Украины. По его словам, с помощью спецслужб Запада внутри России «зарождаются люди, которые нам гадят». «Им надо не по 12 лет строго режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины», — написал Гурулев. (moscowtimes.ru)