Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Белгородской области утром 14 марта, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, бой между украинскими диверсантами и российскими военными завязался в районе села Сподарюшино. Как утверждает источник телеграм-канала Shot, диверсанты подошли к селу со стороны украинской деревни Поповка. В ходе перестрелки были уничтожены 12 диверсантов, а также две боевых машины пехоты Bradley.

Всего в составе украинской ДРГ около 30 человек, утверждает Shot. Для отражения их атаки поднята военная авиация. К месту боя подтягиваются танки и БМП с украинской стороны, сообщил российский военкор Александр Коц. Одновременно с атакой диверсантов идет обстрел белгородских сел Грайворон и Козинка.

Белгородская область с утра находится под обстрелами. В частности, украинская артиллерия бьет по Белгороду. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, силы ПВО сбили 8 воздушных целей на подлете к городу. Однако один снаряд попал в легковой автомобиль, погиб водитель. Также в городе есть шестеро пострадавших от ракетных ударов.

До этого украинские диверсанты атаковали Белгородскую и Курскую области 12 марта. В составе ДРГ были легион «Свобода России», батальон «Сибирь» и «Русский добровольческий корпус», которые сражаются на стороне Украины. Они заявили о прорыве границы и входе в село Тетекино в Курской области.

В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки на Теткино и районы Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что в ходе боев были уничтожены 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке помешать проведению президентских выборов с помощью атак диверсантов. Также, по мнению главы государства, атаки происходят на фоне неудач Вооруженных сил Украины на фронте. Поэтому Киев добивается «информационного эффекта» с помощью диверсий, убежден Путин.

«Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — сказал президент. Он добавил, что Украина будет и дальше пытаться атаковать российские регионы «на некоторых других участках». (moscowtimes.ru)