Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, сообщило издание «Едиот Ахронот» со ссылкой на заявление минздрава страны.
«Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта «омикрон» и его разновидности BA.2″, — говорится в публикации.
Сообщается, что у пассажиров лёгкие симптомы заболевания, такие как лихорадка и головная боль. В специальной помощи врачей ни один из них не нуждается.