«Массовое заражение, которое мы видели во время волны «омикрона», послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время», — сказал он. Те, кто переболел «омикроном», относительно невосприимчивы к вирусу, который у них был, а также к его вариантам, которые появились позже. Уровень заболеваемости коронавирусом и число госпитализированных тяжелобольных в Израиле продолжает снижаться.