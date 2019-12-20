В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы

Профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Малка Коэн-Армон рассказала , что ее исследовательская группа завершила проверку на мышах действия молекулы PJ34, показавшей поразительный результат при уничтожении клеток рака поджелудочной железы.
«Мы подсадили больные клетки под кожу лабораторных мышей, потом мы внедрили в этих мышей нашу молекулу. Некоторым из них мы делали капельницу 14 дней подряд. Потом на месяц прекратили терапию, а затем проверили, что произошло. Результаты гистологии показали, что раковые клетки исчезли на 90%», — рассказала профессор в интервью агентству.
По словам специалистов, опухоль не исчезает полностью, потому что именно при раке поджелудочной железы она наполовину состоит из здоровых клеток, которые помогают раковым клеткам развиваться. Это позволило исследователям из Тель-Авивского университета выяснить, что молекулы PJ34 убивают только злокачественные клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.
«Что происходит в раковых клетках? Эта маленькая молекула PJ34 заставляет их запускать механизм самоуничтожения. И это происходит только со злокачественной клеткой. Если клетка здоровая, эта молекула не наносит ей никакого вреда. То есть мы нашли механизм, который работает по-разному в раковой и здоровой клетки. И нашли мы с помощью этой маленькой молекулы, мы не знали, что это существует», — объяснила Коэн-Армон.
Исследование проводилось группой ученых под руководством Коэн-Армон с сотрудничестве с командой Центра по исследованиям рака при клиническом центре Шиба, возглавляемой доктором Талией Голан. Поразительные результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Oncotarget.
По словам научного руководителя проекта, в ближайшее время должен последовать этап испытаний на крупных млекопитающих — собаках и свиньях. Одновременно специальные инстанции будут рассматривать возможности клинических исследований на людях. В случае успешного развития событий, этот этап может начаться через три года.(РИА Новости)