В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы

«Что происходит в раковых клетках? Эта маленькая молекула PJ34 заставляет их запускать механизм самоуничтожения. И это происходит только со злокачественной клеткой. Если клетка здоровая, эта молекула не наносит ей никакого вреда. То есть мы нашли механизм, который работает по-разному в раковой и здоровой клетки. И нашли мы с помощью этой маленькой молекулы, мы не знали, что это существует», — объяснила Коэн-Армон.

Исследование проводилось группой ученых под руководством Коэн-Армон с сотрудничестве с командой Центра по исследованиям рака при клиническом центре Шиба, возглавляемой доктором Талией Голан. Поразительные результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Oncotarget. По словам научного руководителя проекта, в ближайшее время должен последовать этап испытаний на крупных млекопитающих — собаках и свиньях. Одновременно специальные инстанции будут рассматривать возможности клинических исследований на людях. В случае успешного развития событий, этот этап может начаться через три года.(РИА Новости)