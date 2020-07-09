В Израиле число случаев коронавируса превысило 33 тысячи

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1289 за сутки и достигло вечером в среду 33 175, еще два пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 344.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 14 516. В тяжелом состоянии находятся 113 пациентов, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 315 человек уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.

Ранее в понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Эти меры должны быть одобрены Кнессетом.