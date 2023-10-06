Число погибших в Украине россиян, чьи имена удалось установить по открытым источникам, превысило 33 тысячи. Подсчёт ведут Би-би-си и издание «Медиазона». Журналисты подчёркивают, что реальное число потерь может быть в полтора-два раза выше.

На 6 ноября известны имена и места захоронения 33904 российских военнослужащих. Со времени прошлой сводки две недели назад их число увеличилось на 1248 человек.

Среди них нет ни одного офицера в звании от подполковника и выше. Украинская сторона заявляла о большом количестве погибших военных при ударе ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота 22 сентября. Исследователям не удалось подтвердить эти данные. Однако, уточняют они, похороны могли проходить без публичной огласки.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию.

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ. Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны. В них входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить. Другие методы исследования дают заметно большие цифры. Так, согласно подсчётам «Медиазоны» и «Медузы», уже на конец мая 2023 года число погибших составило около 47 тысяч человек. Это число аналитики получили, исследовав избыточную смертность мужчин боеспособного возраста сначиная с февраля 2022 года.

Россия и Украина не раскрывают потери в войне. Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября прошлого года, заявив о гибели 5937 человек. Относительно независимая оценка украинских потерь в последний раз давалась весной. Тогда в попавших в сеть документах, предположительно содержавших данные американской разведки, сообщалось, что Вашингтон оценивал потери украинской армии в 15,5–17,5 тысяч человек убитыми и 109–113 тысяч ранеными. (svoboda.org)