Китай должен придерживаться самостоятельной политической линии, не подверженной воздействию изменчивой стратегии американского руководства, и не обольщаться позитивными результатами недавно состоявшихся переговоров между лидерами КНР и США. Об этом говорится в опубликованной в четверг редакционной статье китайского издания Global Times о перспективах укрепления контактов между Пекином и Вашингтоном.

«Политика, которую Соединенные Штаты проводят по отношению к Китаю, подвержена колебаниям, поэтому действия и высказывания американской стороны зачастую оказываются непоследовательными, — подчеркивается в ней. — Признаки снижения напряженности в китайско-американских отношениях достойны нашего пристального внимания и заслуживают поддержки. Однако народ Китая должен помнить: мы можем полагаться только на самих себя».

Как отмечается в статье, КНР «успешно занимается своими делами», придерживается хорошо продуманной стратегии и благодаря целенаправленным усилиям успешно преодолевает трудности, которые возникают в связи с противоречивыми мерами, предпринимаемыми руководством Соединенных Штатов.

«Американская стратегия по сдерживанию Китая не изменилась и, возможно, не изменится. Впрочем, США в последнее время умерили пыл и снизили давление, создали возможности для сотрудничества в таких направлениях, требующих срочного взаимодействия, как проблема климатических изменений», — пишут авторы газеты.