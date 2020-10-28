В Италии за сутки скончалось рекордное с мая число человек

В Италии за сутки скончался 221 пациент с коронавирусом, что стало рекордом с 15 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

За сутки в больницу поступили 958 пациентов. В настоящий момент в лечебных заведениях остаются 13 955 человек, больше 1,4 тысячи из них в реанимациях.

С начала пандемии врачи подтвердили 564 тысячи заражений, почти 272 тысячи выздоровлений и 37,7 тысячи смертей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.