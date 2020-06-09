В Италии родные жертв COVID-19 обвиняют власти в халатности

В Италии родные и близкие людей, умерших в результате заражения коронавирусом, обвиняют власти в халатных и некомпетентных действиях. Об этом заявили на пресс-конференции в Риме представители объединения «Noi denunceremo», в которое входят родственники погибших, сообщает информагентство dpa во вторник, 9 июня.

«Мы хотим, чтобы кто-то подал в отставку, чтобы кто-то извинился», — заявила представитель «Noi denunceremo» Кристина Лунгини. По ее словам, к большому числу смертей от коронавируса в Италии привело то, что многие пациенты с пневмонией COVID-19, как и ее 65-летний отец, слишком поздно получили медицинскую помощь.

Члены «Noi denunceremo» намерены 10 июня символически подать около 50 заявлений в отношении неустановленных лиц в прокуратуру города Бергамо. Этот город считается эпицентром коронавируса в Италии.