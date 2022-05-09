В ирландском городе Бирре выставлен на продажу паб Chestnut, построенный еще в 1823 году. Об этом сообщает Irish Mirror.

Бар-ресторан выставил на продажу аукционный дом Donal Boyd. В описании заведение называют культовым и сообщают, что в нем два этажа, пять отдельных помещений и проход во внутренний двор, полностью закрытый.

«Он находится в великолепном, премиальном месте в самом сердце центра Бирра, выходя фасадом непосредственно на Грин-Стрит. Снаружи здания и внутри его можно увидеть оригинальные элементы георгианской эпохи», — сообщают потенциальным покупателям.

За время существования паба его оснастили дополнительными курительной зоной и открытой площадкой. Отмечается, что в пабе есть как открытые помещения, так и комнаты, предназначенные для частных мероприятий.

В описании также указывается, что паб неоднократно становился местом проведения разнообразных фестивалей, концертов и свадеб. Нынешние владельцы управляют заведением с 1999 года.