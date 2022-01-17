Иранская сторона готова возобновить работу своего посольства в Саудовской Аравии и будет принимать соответствующие меры, однако окончательное решение на этот счет зависит от Эр-Рияда. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

«Иран готов открыть свое посольство в Саудовской Аравии, но зависит это от саудовской стороны и ее действий, — цитирует его пресс-служба ведомства. — Мы предпримем все подготовительные действия, чтобы этот путь увенчался успехом».

По словам дипломата, «в настоящий момент Тегеран сосредоточен на запуске работы представительства Ирана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде». «Наши дипломаты получили визы, после чего это стало возможным», — добавил он.

В понедельник иранские СМИ сообщили, что три дипломата республики приступили к работе в городе Джидда в Саудовской Аравии, чтобы открыть представительство страны в ОИС.(ТАСС)