В Иране заявили, что британского посла отпустили в течение 15 минут после задержания

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр был отпущен в течение 15 минут после задержания в субботу на несанкционированной акции протеста. Об этом на своей странице в Twitter написал в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

«Он был отпущен в течение 15 минут», — написал иранский дипломат. Арагчи добавил, что «Макэйр был арестован как неизвестный иностранный гражданин, находящийся на нелегальном собрании людей».

По его словам, «когда полиция сообщила, что арестованный человек утверждает, что он посол Великобритании», Арагчи ответил, что «это невозможно». «После телефонного разговора с ним я узнал его, и был очень этому удивлен», — отмел замглавы МИД.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. В воскресенье посол должен быть вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing-737. (ТАСС)