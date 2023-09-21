В Иране одобрили законопроект об ужесточении наказания за повторное нарушение правил ношения хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

Многократным нарушительницам, то есть тем, кто попался более четырех раз, грозит до 10 лет лишения свободы. Опасаться стоит и тем, кто носит обтягивающую одежду или демонстрирует то, что находится «ниже шеи, выше лодыжек или выше предплечий». Согласно новому закону, власти будут выявлять и наказывать тех, кто отрицает необходимость ношения хиджаба и предлагает отменить этот канон, высмеивая его, причем неважно — в сети или в офлайн-пространстве.

Эксперты ООН по правам человека сравнили законопроект «о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба» с практикой «гендерного апартеида». За его принятие в парламенте Ирана проголосовали 152 человека, против — 34, еще семь воздержались.

«Иран и так был тюрьмой для иранских женщин, но теперь власти страны с новой жестокостью будут подавлять женщин, предоставив серьезные полномочия тем, кто осуществляет это на улицах», — прокомментировал принятие нововведения иранский адвокат по правам человека Хоссейн Раиси. (gazeta.ru)