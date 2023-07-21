В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, передает РИА Новости.

«Посольство должно быть закрыто», — такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.

Как отмечает агентство, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.

Накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны, ему был заявлен протест и высказано осуждение в связи с неоднократным осквернением Корана в Швеции. Местные СМИ сообщали, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял решение о высылке посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём.