Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции.

Как передает #, об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, дипломат был вызван в МИД в связи с нарушением российским самолетом 14 июня воздушного пространства королевства.

«Сегодня, во вторник, 18 июня, Министерство иностранных дел вызвало посла России, чтобы выразить свою позицию против нарушения Россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня», — говорится в заявлении.