Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале официального опубликования правовых актов.

«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», – говорится в документе.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. В нем говорилось о необходимости создания комитета по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. В рамках соглашения Токио и Москва обменялись данным и результатами исследований по ликвидации ядерного оружия.

Накануне директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева заявила, что РФ не планирует делать первый шаг к восстановлению отношений с Японией из-за антироссийской политики Токио. Дипломат отметила, что Япония приняла уже 22-й пакет санкций против РФ. (gazeta.ru)