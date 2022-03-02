Instagram представил функцию автоматически созданных субтитров для видео, сообщает портал 9to5mac. Эта функция будет включена по умолчанию.

Автоматические субтитры пока недоступны для русскоязычных пользователей, но Instagram планирует расширить список языков в ближайшем будущем.

Субтитры создаются при помощи искусственного интеллекта, поэтому технология на старте не сможет работать идеально. Однако компания утверждает, что качество улучшится по мере обучения ИИ.

Отмечается, что это сделает контент доступным для глухих и слабослышащих пользователей, а также позволит сэкономить время авторов. Кроме того, внедрение автоматических субтитров должно понравится пользователям, которые предпочитают смотреть видео без звука. Согласно статистике invideo, 92% потребителей смотрят видео с выключенным звуком.