В Индонезии террорист-смертник напал на церковь

Несколько человек получили ранения в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель полиции провинции Мердисям.

«Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу», — цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik. По его словам, «террорист-смертник скончался на месте». При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. «Полиция устанавливает детали случившегося», — отметил Мердисям. (ТАСС)

| 2021-03-28T11:39:33+04:00 28 марта 2021, 13:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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