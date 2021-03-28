В Индонезии террорист-смертник напал на церковь

Несколько человек получили ранения в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель полиции провинции Мердисям.

«Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу», — цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik. По его словам, «террорист-смертник скончался на месте». При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. «Полиция устанавливает детали случившегося», — отметил Мердисям. (ТАСС)