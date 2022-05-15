В Индии 57-летняя мать притворялась мужчиной 36 лет, чтобы растить свою дочь в безопасности, сообщает India Today.

Женщина вышла замуж в 20 лет, однако ее муж умер через 15 дней после свадьбы. Вскоре она родила девочку. Женщина не хотела больше выходить замуж. Она была вынуждена много работать, чтобы обеспечивать себя и дочь. На работе коллеги ее домогались. Женщина решила переодеться в мужчину, чтобы перестать быть интересной. Только близкие люди знали о ее поле. Для всех остальных она была мужчиной. Даже некоторые из ее документов оформлены на мужское имя.

Сейчас женщина имеет финансовую стабильность, однако менять пол обратно боится. Маскируясь под мужчину, она чувствует себя в безопасности.