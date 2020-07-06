В Индии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,2 тысячи и составляет 697 413, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия, сообщает РИА Новости.
Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных заразившихся. Наибольшее число в мире — в США, там зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,57 миллиона человек, в России — более 680 тысяч.
По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 253 287 человек, выздоровели 424 432 человека (15 350 за сутки), умерли 19 693 (425 за сутки).
В воскресенье сообщалось о 673 165 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи), днем ранее – 648 315 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи).
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.