В храме Худавенг по случаю Пасхи проведен религиозный обряд

Сегодня по случаю праздника Пасхи по линии Государственного комитета по работе с религиозными структурами организована поездка представителей Албано-удинской религиозной общины и других христианских общин в храм Худавенг в Кяльбаджаре. В Кяльбаджар наряду с членами Албано-удинской христианской религиозной общины поехали представители других христианских религиозных конфессий и представители прессы.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар корреспондент АПА, в мероприятии в храме Худавенг, организованном Фондом пропаганды духовных ценностей и Албано-удинской христианской религиозной общиной, приняли участие члены Албано-удинской христианской религиозной общины, а также представители других христианских религиозных конфессий и представители прессы. Члены религиозной общины совершили религиозный обряд в древнем албанском храме, прочитали молитвы и зажгли свечи.

Монастырский комплекс Худавенг, находящийся в селе Венг Кяльбаджарского района, является одним из архитектурных памятников мирового значения. Основа храма была заложена в VI-VII веках. Комплекс сохранился как религиозный центр албанского Хаченского княжества, созданного в нагорной части Карабаха спустя век после того, как прекратила существование Кавказская Албания – в IX веке. В комплексе имелись резиденция албанского епископа и религиозный просветительский центр. В XIII веке монастырь был реконструирован семьей Бахрама – сына хаченского князя из династии Мехранидов Беюк Хасана и дополнен новыми строениями. В этом плане проведения здесь такого мероприятия имеет особое значение.

Напомним, что поездка была осуществлена при финансовой поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями. Очередное мероприятие при поддержке фонда планируется провести в храме Агоглан в Лачинском районе.