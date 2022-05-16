В Хачмазе состоялся первый в Азербайджане Фестиваль Весны, организованный Агентством аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и крупнейшего сообщества кулинаров — любителей Azeri Home Chef, сообщает #.

Фестиваль стал большим праздником — его посетили жители Баку и различных регионов.

Церемонию открытия посетил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

Цель фестиваля — стимулирование агропромышленного сектора страны, демонстрация сельскохозяйственной техники, удобрений и саженцев, обеспечение доступности этой продукции для фермеров, налаживания связей между фермерами и предпринимателями.

На фестивале был установлен мировой рекорд по приготовлению садж — говурма в исполнении шеф повара Намика Гурбанова. Для приготовления этого национального блюда была использована двухметровая саджница.

Также на фестивале гостей угощали излюбленной всеми яичницей «юмурта-помидор», тоже приготовленную в двухметровой посуде.

Еще одним сюрпризом стала презентация нового вида хлеба «Весна», который могли попробовать все желаюшие.

В рамках фестиваля были представлены выступления фольклорных коллективов и исполнителей народных песен, образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства, а также выставка детских рисунков в рамках конкурса «Весна».

На фестивале торжественно наградили победителей творческих конкурсов за лучшую весеннюю фотографию и видеоролик.