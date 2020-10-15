В Гяндже живут и русские, есть и православные храмы, а Соловьев про это молчит

Одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев вновь запел соловьем. На сей раз темой его недалеких рассуждений стал упреждающий удар азербайджанской армии по ракетным системам, выведенным на стартовые позиции на территории Армении с целью нанесения удара по гражданскому населению и населенным пунктам Азербайджана.

Брызгая желчью, Соловьев заявил, что считает превентивный удар ВС Азербайджана по территории Армении прямым вызовом для России.

«Я реально стал плохо понимать? ОДКБ – это что. Армения, которая является нашим союзником, находится под нашей защитой или нет? Вооруженные силы Азербайджана впрямую признают удар по территории Армении. При этом они его называют превентивным… То есть они считают, что они могут поражать цели на территории нашего союзника», — сказал Соловьев в своей передаче «Полный контакт» на YouTube-канале.

Отметим, что официальные структуры России не комментируют превентивный удар Азербайджана. Однако это обстоятельство отнюдь не мешает Соловьеву комментировать событие за генерального секретаря ОДКБ или главу МИД России. Армения нацеливала ракеты на Гянджу – второй по величине город Азербайджана. Почему-то Соловьев этого не говорит. Он молчал даже, когда Гянджа подверглась ракетному обстрелу. Хотя в результате этого гнусного деяния пострадали мирные жители, включая малолетних детей. При этом ракета «Скад» ударившая по Гяндже, была выпущена с территории Армении. После этого Азербайджан имеет полное право наносить превентивные удары по военным целям на территории Армении, представляющим угрозы для гражданского населения.

Пусть Соловьев не забывает, что в Гяндже проживают также этнические русские, и находятся и православные храмы. Тем самым Армения подвергает опасности и граждан Азербайджана русской национальности, а также православные церкви. Но Соловьева больше заботил «ракетный удар» ВС Азербайджана по церкви в Шуше. Сотрудники международных новостных агентств посетили Гянджу после ракетного обстрела и своими глазами убедились в армянском вандализме.

Но кремлевского пропагандиста не волнует гибель мирных азербайджанцев и то, что армянская армия выбрала в качестве мишени населенные пункты и промышленные объекты Азербайджана. Он вдруг вспомнил, что русофобская Армения является союзником России. А где же был Соловьев, когда его коллеги по цеху армянского происхождения с федеральных российских каналов в открытой форме призывали Армению наносить ракетные удары по промышленным объектам и населенным пунктам Азербайджана? И это делал закадычный друг Соловьева Семен Багдасаров.

А сейчас Соловьев призывает российские власти дать «реальный ответ» Азербайджану, так как этот удар был нанесен по авторитету России. Если Соловьева заботил бы авторитет России, то он в первую очередь призвал бы Армению к ответу за скандал с арестом генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, обвинения Еревана в адрес ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» и ЗАО «Газпром Армения», которые являются российскими предприятиями, а также за запрет на вещание российских телеканалов. Вместо этого он вдруг вновь воспылал любовью к Армении.

Вдобавок стал утверждать о якобы массовой переброске в Азербайджан боевиков-иностранцев. Дескать, Россия в свое время уничтожала в Сирии этих террористов, теперь такие же боевики оказались в 80 километрах от российской границы.

Тему «сирийских боевиков» усердно эксплуатируют армянские и проармянские СМИ, однако никаких достоверных данных о наличии наемников, якобы сражающихся на стороне Азербайджана, нет. А вот примеров того, что Армения призывает свою диаспору приехать в Карабах и воевать здесь с азербайджанской армией, предостаточно. Даже глава Союза армян России Ара Баграмян ляпнул, что десятки тысяч российских граждан армянского происхождения готовы воевать в Карабахе…