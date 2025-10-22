Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отнять у Церкви некоторые храмы и монастыри, которые имеют статус исторических памятников, находятся на балансе правительства и были переданы в безмездное пользование ААЦ.

Пашинян заявил, что в этих храмах нет духовной жизни, там плетутся интриги и различные козни. И у власти есть все моральные и правовые рычаги «вернуть эти храмы обществу».

В ходе правительственного часа в парламенте премьер в очередной раз обвинил Католикоса Гарегина II в нарушении целибата, добавив, что у власти нет конфликта с Церковью.