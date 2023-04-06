Один из лидеров правящей партии Грузии Арчил Талаквадзе назвал “категорически неприемлемым” решение США о введении санкций в отношении четырех высокопоставленных судей Грузии.

Госдеп США ранее объявил о введении визовых санкций в отношении четырех высокопоставленных судей Грузии из-за их причастности к серьезной коррупции. Специальное заявление в связи с этим сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

“Жаль, что наша дружба, стратегические отношения, дошли до того, что мы разговариваем друг с другом на языке санкций, я имею в виду Грузию и Соединенные Штаты Америки”, – сказал Талавадзе в интервью “Рустави-2”.

По его словам, несправедливо использовать такой инструмент.

“Я бы сказал, что категорически неприемлемо наказывать судей, когда между нашими странами такие высокие стратегические отношения, партнерские отношения”, – добавил Талаквадзе.

Согласно решению Госдепа США, Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Иракли Шенгелия и Валериан Церцвадзе внесены в список раздела 7031(c) из-за их “причастности к значительной коррупции”. Теперь эти судьи и члены их семей не имеют права на въезд в США.

Оппозиция и неправительственные организации считают, что именно эти судьи причастны к созданию так называемого «судебного клана» в Грузии. В правящей партии это отрицают.

Судебная реформа и независимая система правосудия – одно из 12 условий Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. (newsgeorgia.ge)