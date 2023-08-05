В грузинском поселке Шови с утра продолжается поисково-спасательная операция. К спасателям и рейнджерам присоединились армейские подразделения.

Сегодня после 15.00 будет двое суток, как сошел оползень, накрывший курортный поселок.

Цифра по погибшем остается прежней: 11 погибших. В розыске 25-29 человек, здесь цифра постоянно меняется. Эвакуированы 210 человек.

Ожидается, что сегодня спасатели доберутся до коттеджей и дач, которые оказались завалены по крыши сошедшими массами земли.

В зону бедствия прорываются волонтеры – но полиция установила кордоны, не пропуская людей без спецподготовки и оборудования.

В стране отменено большинство развлекательных мероприятий не дожидаясь официального дня траура 7 августа. (newsgeorgia.ge)