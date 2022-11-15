Грузинская контрразведка сообщила о предотвращении на территории страны убийства гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы и в Грузию для этого был направлен киллер.

Предполагаемый заказчик убийства — гражданин Ирана, сообщила Служба Госбезопасности.

Убийство должен был совершить прибывший в Грузию через третью страну гражданин Пакистана, «который был обеспечен средствами конспиративной связи» и вел слежку за объектом.

Доставкой оружия в Грузию занималась группа лиц с двойным гражданством — Грузии и Ирана, постоянно проживающие в Грузии. Передача оружия осуществлялась через тайники, при этом группа по перевозке оружия и киллер не контактировали напрямую — вся координация шла из-за границы.

СГБ сообщает, что несколько человек задержаны, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы и носители информации. В интересах следствия другие детали не сообщаются. (newsgeorgia.ge)