В Грузии оппозиция официально отказалась от мандатов в парламент

Лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии.

Документ подписали почти все грузинские оппозиционные партии, преодолевшие барьер, в том числе «Единое национальное движение» и объедение оппозиции «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели», а также же партии, которые не смогли пройти в парламент, — «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и «За справедливость» Эки Беселия.

«Опубликованные ЦИК результаты не отражают волю избирателей. Для нас, оппозиционных партий, совершенно очевидно, что наши граждане сказали «нет» правлению Иванишвили и не выдали ему мандат управлять страной на третий срок. Соответственно, этот парламент не отражает волю избирателей… Мы не считаем этот парламент легитимным», — заявил лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняют власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста. (sputnik-georgia.ru)