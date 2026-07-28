Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на документы.

По данным издания, 20-летняя дочь Круза зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под именем Сури Ноэль, что указывает на то, что это ее официальное имя.

Отмечается, что смена фамилии могла быть оформлена еще в Нью-Йорке, до переезда Сури в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль — второе имя ее матери, Кэти Холмс.

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году. После развода Сури осталась жить с матерью.