Аргентина отказалась присоединяться к БРИКС. Недавно избранный президент страны Хавьер Милей уведомил об этом глав стран-участниц объединения. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

Как уточняют журналисты, Милей заявил, что не видит экономической выгоды и целесообразности от вступления в БРИКС. Он готов развивать экономические отношения со всеми странами-участницами, но подчёркивает, что Аргентина может устанавливать двусторонние связи напрямую, без посредничества объединения.

Милей выступал против членства Аргентины в БРИКС ещё до своего избрания президентом. В ходе своей предвыборной кампании он высказывался за сближение с США, вплоть до возможности перехода страны с национальной валюты песо на американский доллар.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На последнем саммите в августе в ЮАР альянс объявил свои планы о принятии новых членов. Помимо Аргентины, приглашения вступить в БРИКС получили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их членство в клубе начнётся автоматически с 1 января 2024 года, если страны не выразят официальный отказ, как это сделала Аргентина.

СМИ предполагают, что перспектива вступления в БРИКС Ирана могла вызвать особенно резкое неприятие нового прозападного аргентинского правительства, которое и без того сомневалось в целесообразности вступать в один экономический клуб с Россией и Китаем. (svoboda.org)