Аргентина не будет вступать в блок развивающихся стран БРИКС в следующем году, как планировалось, сообщила высокопоставленный представитель команды избранного президента Хавьера Милея.

«Мы не будем вступать в БРИКС», – заявила в социальной сети Х Диана Мондино, которую Милей намерен назначить министром иностранных дел после своей инаугурации 10 декабря.

Либертарианец Милей во время предвыборной кампании резко критиковал Китай и грозил разорвать дипломатические отношения с Пекином.

В интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Милей заявил: «Я не буду иметь дело ни с одним коммунистом».

Китай является одним из ключевых членов БРИКС наряду с Бразилией, Россией, Индией и ЮАР.

Аргентина была одной из шести стран, которую в августе пригласили вступить в блок. Предполагалось, что она станет членом БРИКС с 1 января 2024 года. (Голос Америки)