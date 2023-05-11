Грузия готова принимать у себя рейсы российских авиакомпаний, но только тех, которые не находятся под санкциями из-за войны в Украине, заявила заместитель министра экономики страны Мариам Квривишвили, передает Mtavari.

По ее словам, пока власти республики не получили от России запроса на возобновление прямого авиасообщения. «На данном этапе никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, потому что у нас нет запросов ни от авиакомпаний, ни от государства. В случае подачи заявки все компании и борта, которые не попали под санкции, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию так же, как они работают в Израиле, Турции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах», — уточнила Квривишвили.

Она считает, что восстановление прямого авиасообщения с Россией не повлияет на отношения с ЕС, поскольку Грузия сделала «четкий выбор» в том, чтобы стать частью «европейской семьи». Кроме того, такой шаг поможет гражданам республики «воссоединиться с родиной». По оценке Квривишвили, в России проживают до 1 млн грузин.

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию и отменил визы для граждан этой страны с 15 мая. Однако документ по-прежнему будут требовать у тех, кто приезжает работать, учиться или планирует оставаться в России более 90 дней. Указы не содержат разъяснений, по какой причине Кремль смягчил ограничения, введенные в 2019 году.

В Ассоциации туроператоров уже заявили, что первые прямые рейсы могут запустить до конца мая. В Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании будут летать только между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю на отечественных самолетах Superjet 100.

Между тем в Грузии начались протесты против безвизового режима и возобновления прямого авиасообщения с Россией. Митинг анонсировал лидер главной оппозиционной партии страны United National Movement Леван Хабеишвили. «Путин фактически объявил Грузию российской губернией… Это вершина цинизма, когда параллельно с этим каждый день притесняют грузинский народ, продолжается оккупация, на территории Грузии стоит российская армия», — заявил он.

Недовольство решением Путина выразили и представители туристической отрасли. Один из популярных туроператоров Грузии Fresh Travel уже пообещал, что на их странице никогда не будет фразы: «Предлагаем вам туры в Москву».

США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией. В Госдепартаменте напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают самолетам из РФ заходить в их воздушное пространство. «Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет наше беспокойство относительно возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — отметило ведомство в комментарии изданию Accent. (moscowtimes.ru)